Angeliño firma oggi e aspetta il posto

IL TEMPO (M. CIRULLI) - È sbarcato alle 10.10 di ieri a Fiumicino il secondo rinforzo del mercato invernale della Roma. Si tratta di Angelino, terzino sinistro scuola Manchester City approdato con un volo diretto da Istanbul. Anche lui, come Huijsen, arriva in prestito, ma, a differenza del centrale olandese, sarà possibile riscattarlo il prossimo 30 giugno per 5 milioni di euro. Una trattativa poco meno di una settimana quella per il tesserato del Lipsia, individuato come il profilo ideale da consegnare a De Rossi sulla fascia sinistra, dove, vista anche la decisione dell'ex centrocampista di far tornare Zalewski nel ruolo ricoperto nel Settore Giovanile, c' è a disposizione solamente Spinazzola, attualmente infortunato. Decisiva anche la volontà di Angelino, che, venuto a conoscenza dell'interessamento della Roma, ha rifiutato a prescindere le altre destinazioni - su di lui era forte il pressing di Torino e Marsiglia - determinato a voler vestire la maglia giallorossa. Di proprietà del Lipsia, ha passato gli scorsi mesi al Galatasaray, dove si è fermato a 19 presenze per scelta del club, visto l'obbligo che sarebbe scattato alla ventesima apparizione. Cresciuto nel Manchester City, dopo una serie di prestiti tra Spagna - al Mallorca - e in Olanda - Breda e PSV - lo spagnolo si mette in mostra in Bundesliga grazie a Nagelsmann, dove realizza 12 gol e 29 assist in 3 stagioni. Il ritorno di Tiago Pinto nella Capitale - ieri ha seguito la squadra a Salerno - permetterà di procedere con la firma sul contratto, mentre dovrà ancora lavorare per cercare di inserirlo nella lista della Serie A. In campionato la Roma ha infatti esaurito tutti gli slot disponibili per gli over 22 e un uscita permetterebbe di registrare il nuovo acquisto, oltre a liberare spazio anche per l'Europa League, dove si deve fare i conti con il Transfer Balance. I principali indiziati per una cessione sono Kumbulla e Celik: per l'albanese si cerca una soluzione in prestito secco, mentre il terzino ha attirato l'interesse del Galatasaray. C'è poco tempo invece per impostare una trattativa per l'esterno offensivo: positivi gli incontri con l'entourage di Baldanzi, ma non ci sono stati ancora contatti con l'Empoli. Nei giorni scorsi si è invece proposto Bernardeschi. L'ex Juventus, attualmente in forze al Toronto, avrebbe dato la disponibilità a tornare in Italia, senza tuttavia trovare aperture da parte della squadra capitolina.