Angeliño fermo per le uscite. Su di lui ora c’è pure il Betis

Il mercato della Roma continua ad essere fermo a causa delle uscite. Se Pinto non piazza uno tra Belotti, Kumbulla o Celik non può chiudere la trattativa per Angeliño, il terzino spagnolo che il Galatasaray non vuole più e che il Lipsia è disposto a dare in prestito, con diritto di riscatto a 6 milioni. Solo che sul giocatore sono piombati anche il Marsiglia, ma soprattutto il Betis Siviglia, che gli ha fatto sapere di essere pronto a riportarlo in Spagna. Prima, però, anche il Betis deve cedere uno dei due terzini sinistri che ha in rosa, Miranda o Abner Vinicius. E anche ieri, fuori da Trigoria, a chi gli chiedeva di portare presto Angeliño, il gm giallorosso ha risposto con un “vediamo” che lascia aperte le porte a ogni ipotesi. Poco prima, invece, alla domanda su Baldanzi Pinto aveva fatto una smorfia come a dire “è dura”. […]

(Gasport)