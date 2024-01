Angeliño corre già e vuole giocare Roma-Cagliari

L'obiettivo è esordire lunedì sera all'Olimpico, contro il Cagliari. Ieri la Roma ha ufficializzato il passaggio in prestito (con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni di euro) in giallorosso di Angeliño. (...) Queste le prime parole dell'ex Manchester City e Lipsia, che sui social ha poi voluto parlare ai suoi nuovi tifosi: «Volevo solo dirvi - ha scritto in italiano - quanto sono felice di essere in questo grande club. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivare a Roma e soprattutto al club per questa grande opportunità. Ci vediamo in campo. Se c'è qualche errore, incolpate il traduttore di Google. Daje Roma daje!». (...) Nelle prossime ore dovrebbe concretizzarsi il passaggio di Belotti alla Fiorentina, in prestito oneroso: il Gallo ha dato il via libera al trasferimento e sta trovando l'accordo economico con la società viola. In uscita ci sono anche Kumbulla (interessa a Torino, Cagliari, Verona, Sassuolo e Udinese) e Celik, che piace al Galatasaray ma non vorrebbe ritornare a giocare in Turchia. Si è raffreddata ma non è tramontata l'ipotesi Baldanzi, con l'Empoli che spara alto per cedere il giovane talento e la Roma che vigila. (...)

(corsera)