Angeliño: «Che onore essere qui». Belotti verso la Fiorentina

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Angeliño si presenta, Belotti verso la Fiorentina. Il terzino spagnolo, che sì è già allenato coni nuovi compagni a Trigoria, arriva dal Lipsia in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e ha scelto il numero 69. «Quando ho sentito pronunciare la parola Roma non ho avuto la minima esitazione - ha affermato il nuovo acquisto - sono orgoglioso di entrare a far parte di questa squadra con un'incredibile storia alle spalle. La seguo da molti anni e adesso ho l'opportunità di giocare qui, prometto ai tifosi che darò sempre il 100%». Nel frattempo Tiago Pinto continua a lavorare sulle uscite: l'indiziato principale è Belotti, che già in mattinata potrebbe vestire la maglia della Fiorentina. I rapporti con la Viola si sono intensificati nuovamente nella giornata di ieri, il club capitolino sarebbe disposto a cedere il «Gallo» in prestito oneroso. Oltre all'attaccante potrebbe lasciare il Fulvio Bernardini anche Kumbulla. Il difensore albanese vorrebbe giocarsi le sue carte per strappare una convocazione ai prossimi Europei e su di lui si registra l'interesse di Sassuolo, Udinese e Genoa. Un'eventuale partenza dell'ex Verona non garantirebbe tuttavia la possibilità di arrivare a Baldanzi, sfruttando anche i contatti positivi con l'entourage. Da Trigoria infatti filtra la necessità di cedere almeno un altro giocatore per provare l'affondo al centrocampista dell'Empoli. Nelle ultime ore di mercato si cercherà così di trovare una sistemazione a Celik e Renato Sanches per provare a consegnare a De Rossi il terzo acquisto invernale.