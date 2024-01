Angeliño bloccato dalle cessioni. Pinto cerca acquirenti per Belotti

De Rossi dà priorità all’esterno sinistro dato che Spinazzola si è recentemente infortunato e comunque è un calciatore in scadenza di contratto e molto fragile. Mentre Zalewski sarà sfruttato più come attaccante esterno che come terzino (ruolo in cui è stato adattato da Mourinho). Per questo il nome forte è quello di Angeliño del Lipsia adesso in prestito al Galatasaray, club che dovrebbe riscattarlo qualora dovesse giocare un’altra partita. Ostacolo superabile quello della formula, ma solo dopo una cessione. Tra i nomi in uscita c’è anche quello di Kumbulla che ancora deve rientrare in pianta stabile dalla lesione al legamento crociato. […] Cè poi Belotti che piace alla Fiorentina (è però saltato lo scambio con Ikoné), ma va superato l’ostacolo dell’ingaggio che spaventa i viola.

(Il Messaggero)