Angeliño può sbarcare a Roma già oggi per fare le visite mediche di rito. L’operazione è chiusa, il terzino spagnolo sarà il secondo acquisto invernale della Roma, dopo l’arrivo del giovane Huijsen in prestito dalla Juventus. A Roma Angeliño firmerà un contratto in prestito dal Lipsia fino al prossimo 30 giugno, con un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. […] In uscita anche Kumbulla, in prestito tra Genoa, Verona e Cagliari.

(Gasport)