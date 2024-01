Angeliño attende solo il via libera. Betis sul Gallo

Daniele De Rossi è a un passo dall’ottenere il suo terzino sinistro. Angeliño sta solo aspettando il via libera per trasferirsi a Trigoria. Già c’è l’accordo tra Tiago Pinto e il Lipsia (prestito con diritto di riscatto a 5 milioni), ma manca quello tra il club tedesco e il Galatasaray, che dovrebbe interrompere in anticipo il prestito. E per farlo vorrebbero scontata una parte della cifra pagata in estate per il prestito annuale. (...) Pronto a salutare Belotti: si sono fatte avanti Betis e Wolfsburg, ma il Gallo preferirebbe restare in Italia, nella remota speranza di poter rientrare nel giro azzurro in vista degli Europei. E in quest’ottica non è tramontata l’ipotesi Fiorentina.

(Il Messaggero)