Angeliño aspetta l'ok ma nodo cessioni

IL TEMPO (M. CIRULLI) - In attesa di una cessione, per far giocare Angeliño si potrebbe escludere un calciatore dalla lista della Serie A. II terzino spagnolo - attualmente al Galatasaray in prestito - è il profilo individuato da Tiago Pinto. L'accordo con il Lipsia è per un trasferimento temporaneo con diritto di riscatto fissato a 5 milioni. In campionato i giallorossi però non possono attualmente registrare nessun giocatore: l'elenco degli over 22 è infatti al completo e per poter schierare l'ex Manchester City dovrebbe necessariamente lasciar fuori un altro elemento della rosa. Nel mentre si lavora a una cessione - Kumbulla e Celik i principali indiziati - la Roma potrebbe quindi rimuovere dalla lista un calciatore, in uscita o infortunato, per far spazio al nuovo arrivo. Nel frattempo il club capitolino ha versato nelle casse del Sassuolo 500mila euro per l'interruzione anticipata del prestito di Vina visto il passaggio dell'uruguaiano al Flamengo.