Ora è ufficiale: Angeliño è un nuovo giocatore della Roma, almeno fino al 30 giugno. Lo spagnolo infatti si trasferisce nella Capitale dal Lipsia - dopo aver trascorso gli ultimi mesi al Galatasaray - in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 6 milioni. Una notizia annunciata dal club con un comunicato pubblicato dopo aver depositato il contratto in Lega. (...) Per la sua nuova avventura ha scelto la maglia numero 69.

(gasport)