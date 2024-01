Angeliño, accordo fatto. Manolas si è proposto

È praticamente definito il passaggio in giallorosso di Angeliño. Dopo aver incassato, nei giorni scorsi, la disponibilità del calciatore, il g.m. Tiago Pinto ha raggiunto un accordo con il Lipsia, proprietario del cartellino dello spagnolo, che sarà formalizzato nelle prossime ore. Per il definitivo via libera manca ancora l'ok del Galatasaray, che deve risolvere anticipatamente il prestito, ma il calciatore è atteso a breve nella Capitale. (...) . In uscita in prestito secco c'è sempre Kumbulla (Verona e Torino le destinazioni più probabili), mentre ai giallorossi si sarebbe offerto Kostas Manolas, che ha di recente risolto il suo contratto con lo Sharjah FC ed è alla ricerca di una nuova squadra.

(corsera)