Anche Llorente è costretto a fermarsi. Ma José scopre il talento di Huijsen

Con tre partite da giocare in una settimana e una lista lunghissima di infortunati e indisponibili, José Mourinho è costretto a pianificare ogni mossa. [...] Quello che José non poteva mettere in preventivo è l'ennesima noia muscolare che ha costretto Llorente ad uscire alla fine del primo tempo per un problema all'adduttore che ora, a pochi giorni dal derby, lo mette in serio dubbio per la sfida. Un problema in più in una settimana dove la Roma gioca e si giocherà gran parte del suo futuro, perché al netto del risultato di ieri, che l'ha fatta scivolare all'ottavo posto in campionato, mercoledì all'Olimpico c'è la Lazio e il crocevia per le semifinali. [...]

Per un Llorente a forte rischio, José ha scoperto ieri il nuovo ragazzino Huijsen. Per avere appena 12 minuti alle spalle in Serie A se l'è cavata bene, non esagerando sulle giocate e sfiorando addirittura il gol poco dopo il suo ingresso in campo. [...] Non solo, interessanti anche le tre verticalizzazioni nel giro di quattro minuti dopo essere entrato in campo, a conferma di un ragazzo con personalità. Subito a suo agio nel terzetto difensivo anche se poi Mou per proteggerlo inserisce Celik dal suo lato. Un prospetto sul quale lavorare. Peccato che a Trigoria potranno farlo soltanto per qualche mese visto che l'operazione imbastita da Pinto prevede un prestito secco. [...]

(Il Messaggero)