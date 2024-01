Altro stop per Spinazzola. Ok Dybala

IL TEMPO (L. PES) - Più di una settimana per preparare Salernitana-Roma, con l'amichevole in Arabia nel mezzo. Lunedì prossimo i giallorossi faranno visita alla Salernitana per il "monday night" della 22° giornata di Serie A, ma prima ci sarà il test a Riad contro l'Al Shabab previsto negli accordi con il main sponsor giallorosso che da ottobre compare sulle maglie di gioco. Alle 17.45 (ora italiana) i giallorossi affronteranno i sauditi in una trasferta che logisticamente non aiuterà la settimana di lavoro di mister De Rossi, anche lui già alle prese con gli infortuni.

Se non preoccupano le condizioni di Dybala, c'è apprensione invece per Spinazzola. Il laterale umbro è uscito al 28° del match col Verona a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra che andrà valutato nelle prossime ore. All'Arechi il tecnico ritroverà Mancini e Cristante dopo la squalifica, ma sempre a causa di diffida perderà Paredes, già alla seconda gara saltata per somma di cartellini in questo campionato.