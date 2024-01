Aldair: "Il derby è sempre una partita a parte, sarebbe bello se la Roma andasse avanti. Huijsen? L'ho visto bene"

LEGGO - L'ex storico difensore brasiliano e capitano della Roma Pluto Aldair ha rilasciato un'intervista in esclusiva sull'edizione odierna del quotidiano, parlando nello specifico del delicato derby di domani pomeriggio tra i giallorossi e la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

Che obiettivi può raggiungere la Roma?

"Credo punti alla zona Champions League. Scudetto? Non direi, Inter e Juventus mi sembrano abbastanza lontane".

Un giudizio su Tiago Pinto e Mourinho?

"L’addio di Pinto è stata una sorpresa. Si è sempre detto che mancavano i soldi ma il suo lavoro l’ha fatto. Mi dispiace che vada via. Mourinho? Già si è parlato questa stagione di un suo addio, sarà ancor più difficile che resti il prossimo anno".

Intanto è arrivato il giovane Huijsen, voluto fortemente da Mourinho…

"Per quel poco che ha giocato, l’ho visto bene. Alla Roma mancava un difensore. Hanno sofferto per questa assenza. Si è fatto male Smalling che è tanto che non gioca. Speriamo che Huijsen possa fare bene".

All’orizzonte oramai il derby di Coppa Italia…

"È sempre una partita a parte. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento un po’ così. Ci sono poche differenze, può succedere di tutto. La Roma, lo scorso anno, non ha mai vinto un derby. Sarebbe bello se andasse avanti in Coppa Italia".