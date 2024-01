Al giro di boa "mancano" otto punti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma chiude il girone d'andata a 29 punti, 8 in meno rispetto alla passata stagione. Una differenza dovuta principalmente ad alcuni passi falsi, come le sconfitte con Genoa e Hellas e i pareggi contro Torino e Salernitana. L'assenza di Lukaku nelle prime tre giornate di campionato ha penalizzato il percorso dei giallorossi (un solo punto guadagnato, con due partite perse), così come un girone di Europa League in cui la Roma ha dovuto sperare fino all'ultima giornata una qualificazione come testa di serie, terminando al secondo posto - come nella scorsa stagione, con squadre più abbordabili rispetto alla Real Betis e al Ludogorets.

Tutto ancora in gioco per i giallorossi, che si trovano all'ottavo posto in classifica - lo scorso anno al terzo posto a pari punti con Inter e Lazio - pronti ad affrontare i quarti di finale di Coppa Italia - lo scorso anno arrivò la sconfitta con la Cremonese - e con un playoff con il Feyenoord da giocare - a differenza del Salisburgo affrontato nel 2022/23.