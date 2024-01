Adli-Giroud-Theo, il diavolo si rialza: terzo posto blindato. Sprofondo Roma

La notte magica è del Milan. Mou non è Harry Potter e scarseggia anche di attrezzi del mestiere in questa Roma sempre più piccola.[...] Finisce 3-1 ma il distacco poteva essere più ampio. Una traversa, un palo, tante occasioni. [...] Se la crisi fin qui era soltanto immanente, dopo il doppio ko con Lazio e Milan è ufficiale. L'unica magia che riesce alla Roma è scomparire per oltre un ora. [...] Roma troppo sbarazzina per essere vera. Il Milan ha gli anticorpi per tenerla lontana dall'area e organizzarsi quando ha la palla. La difesa della Roma si apre e Adli s'inventa la gran botta. Svilar non può niente. [...]

L'ultima novità è El Shaarawy per Belotti, sensata, temendo forse che il doppio centravanti sarebbe stato facile da controllare. A posteriori, con Elsha inesistente e Belotti sostituto molto più attivo, è stato un errore. Ma forse neanche Dybala, il grande assente, avrebbe ribaltato un risultato scritto da subito. [...] Nella ripresa la Roma ha meno voglia di scorribande e si chiude a tripla mandata. Ma idee poche, organizzazione ancora meno. Di nuovo minuto 11 e di nuovo gol con lancione di Leao, testa di Kjaer e testa di Giroud, decimo centro in campionato. [...] Calabria, generoso ma ogni tanto frenetico, mette giù Pellegrini un centimetro dentro l'area e Paredes non sbaglia il rigore del 2-1. [...] Il Milan trema ma Pioli ha i nervi saldi per cambiare le ali stanche, inserire Okafor e Musah, e godersi Giroud che sulla trequarti, marcato da Kristensen, s'inventa un tacco che è un tunnel e un assist per la botta terrificante di Theo. [...]

(gasport)