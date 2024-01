Adesso fa paura anche (Milan) Djuric

Quando i tempi sono grami, fa paura anche Djuric, il giraffone bosniaco del Verona che di nome fa Milan. La Roma in campionato ha subìto gol in 15 partite su 20 e ai giallorossi mancheranno in difesa Mancini e Cristante squalificati, Ndicka in Coppa d'Africa e il desaparecido Smalling. Kumbulla deve ancora rientrare dall'infortunio che lo tiene fuori dal 29 aprile scorso. [...]

In difesa manca la rapidità di Smalling e Ibanez, a centrocampo la protezione di Matic. Lukaku è isolato quando il livello dell'avversaria si alza, Dybala c'è e non c'è per infortuni veri e temuti. Manca equilibrio e l'ostinatezza sul 3-5-2 è incomprensibile. Gli errori di Kristensen contro il Milan sono stati marchiani, ma in quel ruolo che non sa fare non ci si era messo da solo.

(corsera)