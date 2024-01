Abraham, il rientro è lontano. La Roma non forza i tempi, tornerà a marzo

Tammy Abraham da mesi continua a lavorare quotidianamente per rientrare dall'infortunio al ginocchio sinistro. Il rientro in gruppo del numero 9 giallorosso non è previsto prima di un paio di mesi e difficilmente sarà di nuovo a totale disposizione di Mourinho prima dell’arrivo di marzo.

Al momento il percorso di recupero di Abraham procede senza intoppi rispetto alla tabella di marcia fissata dallo staff medico di Trigoria ma la complessità dell’infortunio obbliga il giocatore a procedere con tutta la cautela del caso. Inoltre l’orientamento della Roma - da sempre - è quello di non spingere i propri tesserati ad accelerare i tempi di rientro.

