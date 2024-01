A Giroud e Lukaku serve aiuto

Sarebbe stato bello assistere alla sfida tra Giroud-Leao e Lukaku-Dybala, due delle coppie gol più spettacolari e complementari della A, ma l'ennesimo infortunio dell'argentino cambierà volto all'attacco della Roma. Indiziato a giocare accanto a Lukaku è Belotti, lui però prima punta di ruolo. I meccanismi cambieranno inevitabilmente. Il meglio Lukaku l'ha dato nell'Inter con una seconda punta centrale e veloce alla quale chiedere lo scambio: Lautaro era perfetto. Nel derby di Coppa Italia: Lukaku era isolato, non riusciva e tenere palloni, e dal centrocampo non c'erano inserimenti. Belotti ha testa e gambe per sacrificarsi da seconda punta d'inserimento? Vedremo. Lukaku, se parte da titolare, segna sempre al Milan (4 gol in 4 partite), ma nelle ultime due gare è partito da riserva ed è rimasto a secco. [...]

(Gasport)