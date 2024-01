IL PUNTO DEL GIOVEDÌ - D'UBALDO: "C'è tanto di Mourinho in questa sofferta vittoria" - TRANI: "La difesa di scorta è bocciata"

La Roma scaccia i cattivi pensieri e batte 2-1 in rimonta la Cremonese, qualificandosi ai quarti di finale di Coppa Italia dove ritroverà la Lazio di Maurizio Sarri. "La qualificazione è arrivata con il rigore di Paulo, ma c'è tanto di Mourinho in questa sofferta vittoria", il commento di Guido D'Ubaldo sulle colonne del Corriere dello Sport. Ugo Trani, invece, si sofferma sulla prestazione del reparto arretrato: "La Roma è promossa. Ma la difesa di scorta è bocciata. Fallito il test per il tris calato da Mourinho per l'ottavo del torneo e il gol di Tsadjout ha smascherato il bluff giallorosso".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

A. BARBANO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Solo chi ha sbucciato tutta la vanità della vittoria può sentire fino in fondo il retrogusto di una partita a perdere, tanto da innamorarsene perdutamente. Tale è per Mourinho questa cocciuta resistenza giallorossa, al cospetto dei petrodollari arabi e delle suggestioni carioca. Ad entrambi dice no, senza tentennamenti. Come un Ulisse rapito dall'ignoto, immerge la solitudine, a cui lo condanna Friedkin, nel bagno di folla dell'Olimpico. [...] Mourinho resta sulla zattera giallorossa con i compagni di ventura, a cui pochi giorni fa ha rivolto la sua orazione al cammino. Proprio come l'eroe dantesco nell'ultimo viaggio verso la montagna del purgatorio, rischia di mettere in gioco tutto il suo prestigio, perché a sessantun anni la voce del destino può essere forte quanto quella delle sirene. [...] I romanisti, e non solo loro, si chiedono come andrà a finire tra Mou e Friedkin, ma nessuno, neanche i più informati, può saperlo. [...]

M. EVANGELISTI - IL CORRIERE DELLO SPORT

"I tempi, i costumi e le maglie psichedeliche. I portieri che salgono, insieme con la pressione arteriosa dei tifosi. Il possesso del pallone che affonda, i terzini che sbocciano e da specie in estinzione passano in cima alla catena alimentare, distruttori pentiti che si danno a creare. E così via, ne vediamo tante nel calcio di oggi. Ma i due di picche al Brasile, quelli non ce li aspettavamo davvero. [...] Gli ha detto di no Carlo Ancelotti, e ci siamo: lui ha trovato quiete al Real Madrid, locomotiva della rivoluzione. Gli ha detto di no anche José Mourinho, per niente attratto dalla comunanza di lingua. Non è tipo da rifugiarsi nelle comodità, ammesso sia comodo oggi infilare le mani in un movimento talmente innervosito da mettere da parte persino la tradizione pressoché centenaria dell'autarchia tecnica. [...]





G. D'UBALDO - IL CORRIERE DELLO SPORT

Con il cuore in gola la Roma conquista l'accesso ai quarti di finale, dove mercoledì troverà la Lazio, per la prima volta di fronte in Coppa Italia, undici anni dopo la finale vinta dai biancocelesti. Ma la squadra di Mourinho ha sofferto anche contro la Cremonese, che lo scorso anno per due volte la mise in ginocchio in un mese. Per più di un'ora la squadra di Stroppa ha tenuto testa alla Roma. Nel primo tempo c'è stato l'unico acuto con la doppia occasione di Belotti e la traversa colpita da Pellegrini. [...] El Shaarawy ha colpito il secondo legno e sembrava di rivedere i fantasmi dello scorso anno. È stato necessario entrare nell'ultimo quarto d'ora per trovare il gol e passare il turno. Prima con il solito Lukaku, finalmente pericoloso, non più spalle alla porta. [...] La qualificazione è arrivata con il rigore di Paulo, che ha completato così il trionfo della LuPa. Ma c'è tanto di Mourinho in questa sofferta vittoria. Con i cambi, che hanno cambiato fisionomia alla squadra. [...]





U. TRANI - IL CORRIERE DELLO SPORT

Prima i fischi - la Cremonese ha chiuso in vantaggio il primo tempo - poi gli applausi per la qualificazione - la prossima settimana subito il derby - ai quarti di Coppa Italia. Il risultato (2-1) ovviamente conta e anche tantissimo. La Roma è promossa. Ma la difesa di scorta - fuori Mancini (pubalgia) e N'Dicka (Coppa d'Africa), più Smalling (missing) e Kumbulla (non ancora pronto) - è bocciata. Fallito il test per il tris calato da Mourinho per l'ottavo del torneo, con Cristante abbassato in mezzo alla linea, Celik adattato da centrale di destra e Llorente tornato a sinistra. Il gol di Tsadjout ha smascherato il bluff giallorosso. [...] Llorente, tra l'altro l'unico ad aver giocato nel suo ruolo, ha sbandato più degli altri due compagni. José lo ha lasciato negli spogliatoi proprio insieme a Celik: entrambi ammoniti, inutile perseverare nell'esperimento. [...] Mourinho, senza mezza difesa, va a giocarsi la sfida più sentita per dare un senso alla sua terza annata, la più complicata - la rosa è decisamente incompleta perché composta da giocatori logori, infortunati e convalescenti - da quando è sbarcato nella Capitale. [...]