19 calciatori-allenatori: ha vinto solo Fabio Capello

Il primo: Masetti nel 1943. L'ultimo: De Rossi nel 2024. L'unico che ha vinto in panchina: Capello. Sono 19 gli allenatori della storia giallorossa che avevano anche giocato nella Roma, compreso Sella che -formazioni giovanili a parte - disputò solo qualche amichevole. (...) Spinosi fece solo 2 punti in 4 incontri nel 1989. Mazzone, 2 partite in A con la Roma nel '59, ottenne 2 quinti posti in 3 stagioni da tecnico (1993-96). Capello vinse il 3° scudetto e la Supercoppa italiana nel 2001. Voeller, Sella e Bruno Conti furono tra i 5 allenatori (record) della tormentata stagione 2004-05. Ranieri sfiorò il trionfo nel 2009-10: nelle sue 36 partite, dopo aver sostituito Spalletti, conquistò 2 punti in più dell'Inter scudettata. Montella, che gli subentrò nel 2011, esordì vincendo 1-0 a Bologna con un gol di De Rossi.(...)

(corsera)