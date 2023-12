Vlahovic suona la carica: c'è il duello con Lukaku

I loro nomi hanno viaggiato in coppia per quasi tutta l'estate: Vlahovic e Lukaku si sono presi le copertine dei giornali, ma alla fine il maxi scambio di mercato tra Juventus e Chelsea non si è concretizzato. L'attaccante serbo è rimasto a Torino, mentre il belga si è trasferito alla Roma. Il centravanti dei bianconeri arriva a Juventus-Roma caricato dal gol decisivo contro il Frosinone, ma in questa stagione Lukaku è stato più continuo e ha messo a segno 8 reti in Serie A e 5 in Europa League. La media gol però è praticamente identica: Vlahovic segna ogni 151 minuti, 'Big Rom' ogni 147'.

Per Lukaku non sarà una partita facile e lo aspetta un'accoglienza particolarmente ostile. L'attaccante giallorosso proverà a prendersi anche questa rivincita e cercherà di regalare alla Roma una vittoria che sarebbe fondamentale.

(gasport)