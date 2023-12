Verdone: "Dybala fa godere quando è in forma. Prego per un miracolo della Roma a Torino"

GASPORT - Carlo Verdone, noto attore e tifoso della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e ha espresso la sua opinione sulla sfida contro la Juventus, in programma questa sera alle ore 20:45. Ecco le sue parole.

Meglio il 2023 di Verdone o della Roma?

"Direi il mio. Il 2023 della Roma è stato altalenante: partite che non dovevamo perdere e trionfi come quello contro il Napoli"

Perché?

"Perché abbiamo un giocatore unico come Dybala, ma pure un po’ fragile. Con Paulo è una Roma, senza è un’altra. Quando manca la Joya, la situazione è drammatica".

Mourinho ha detto che spera di restare alla Roma. Le piacerebbe?

"Dipenderà dalla qualificazione Champions, dai colpi… Cosa vuoi dire a Mou: riempie l’Olimpico, vuole bene alla Roma e noi ne vogliamo a lui. Non dovesse restare, mi piacerebbe De Zerbi".

Teme uno 0-0 per Juve -Roma? "No. Se la giocassi, metterei 'goal', cioè che una rete la segnano entrambe. La Juve è favorita. Prego per un miracolo della Roma a Torino. Le critiche ad Allegri le capisco poco, è un signor allenatore. Se la Juve segna poco e vince 1-0 o 2-1, cosa importa? Tante squadre hanno conquistato lo scudetto in questo modo".

Prega anche per Dybala titolare in coppia con Lukaku?

"Certo. Penso che Paulo ci sarà e non vorrà perdersi la sfida contro la Juve. Dybala fa godere quando è in forma. Lukaku è fondamentale: potente, veloce, fa reparto da solo, segna. Speriamo di goderci Romelu pure il prossimo anno. A me ricorda un po’ John Charles".