Baby derby, grandi ambizioni. Sfida ad alta quota a Formello: vale per la rivalità e ancor di più per la classifica. Lazio e Roma si affronteranno venerdi alle 14.30: i giallorossi, secondi a pari punti con il Milan, arrivano alla sfida a +1 sui biancocelesti, superati proprio nellultimo weekend. La partita si disputerà al Fersini, l'ingresso sarà a pagamento: biglietti in vendita al costo di 10 euro sul circuito Vivaticket. [...]

(Corsport)