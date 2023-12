Un pari, due rossi e polemiche. Mou avanti con Lukaku, poi rimane in nove: la Fiorentina non passa

Nervosismo, cartellini rossi, un gol per parte, persino un pizzino di Mourinho a Rui Patricio nel finale con chissà quale messaggio. [...] La Roma che voleva avvicinarsi al Milan e staccarsi da Napoli e Fiorentina ha chiuso la partita in nove e rischiato di perdere ma soprattutto si presenterà a casa della rivelazione Bologna senza Lukaku, uno degli espulsi, al primo rosso (diretto) della carriera per un fallaccio su Kouame, e con Dybala in forse per un guaio al flessore. [...] Per come è andata, alla fine per Mourinho questo pari assomiglia a una vittoria, ma non gode nemmeno lui per la perdita di Dybala, che è mezza Roma. [...]

Con la Joya ispirato a giocare tra le linee, la banda Mourinho è andata subito in buca. Bella la triangolazione tra Cristante e l'argentino che metteva un cross perfetto per Lukaku, che di testa in tuffo anticipava tutti. [...] Quando, intorno al minuto 25, la Joya si è stirata per un suo intervento falloso su Arthur ed è entrato Azmoun, è come se la Roma si aspettasse la tempesta e si è ritirata sotto coperta. [...] Azmoun, entrato in modo pessimo, si è fatto anche male e ha lasciato il posto a El Shaarawy che, dopo due minuti, ha dovuto fare il difensore per l'espulsione di Zalewski (doppio giallo). Guarda caso, la Fiorentina che prima aveva colpito una traversa con Bonaventura, in superiorità numerica ha trovato il pareggio quando la Roma si stava riorganizzando. [...]

(gasport)