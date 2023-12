Tutti vogliono Kiwior

Tutti pazzi per Jacub Kiwior. Il difensore dell’Arsenal sta giocando pochissimo e molte squadre hanno manifestato il loro interesse. Il polacco classe 2000 è stato accostato di recente alla Roma, che ha bisogno di rinforzi in difesa e vista la disponibilità del club di Londra di far partire il centrale anche con la formula di prestito secco.

Ma oltre ai giallorossi ci sarebbero anche il Milan e, aggiuntasi da poco, il Napoli. A gennaio i partenopei potrebbero tentare la via del prestito.

(Il Mattino)