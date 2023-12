Troppi infortuni: Smalling fuori un anno intero

Non è facile per la Roma, non è facile neanche per Mourinho e la squadra. Di certo non è facile neanche per Chris Smalling che da tre mesi non riesce più a giocare una partita di calcio ma neanche allenarsi con i compagni. Colpa dell’infiammazione al tendine con cui combatte da tempo, colpa anche della sua poca resistenza al dolore che lo costringe a dare forfait come avverte il primo principio di fastidio. Qualcuno vorrebbe che stringesse di più i denti visto anche il contratto appena rinnovato con la Roma, qualcun altro invece lo vorrebbe vedere lontano dalla capitale dopo aver perso tante, troppe, partite in giallorosso senza poter dare garanzie per il futuro. Un giorno forse sapremo anche il pensiero di Smalling su tutta la vicenda: aspettando quel momento, domani l’inglese segnerà un brutto record in negativo della sua avventura alla Roma cominciata nel 2019: 365 giorni di stop totali negli ultimi quattro anni. [...]

(Corsport)