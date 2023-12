Tre settimane di fuoco. In ballo due obiettivi su tre

In poco più di tre settimane si deciderà gran parte del futuro della Roma: quello legato a due obiettivi e quello del suo allenatore José Mourinho. Se la permanenza dello Special One è legata al raggiungimento di certi risultati - la qualificazione alla prossima Champions attraverso il campionato o la vittoria di una coppa - il ciclo terribile che comincerà sabato sera all'Olimpico contro il Napoli e terminerà il 14 gennaio al Meazza col Milan, sarà determinante. Cinque partite - i romanisti ovviamente sperano 6 perché significherebbe avere superato la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia - in cui la la squadra giallorossa si gioca due obiettivi, in attesa del playoff di Europa League che ci sarà a metà febbraio con il Feyenoord. (...) A complicare ulteriormente le cose, le tante assenze che Mourinho dovrà fronteggiare: col Napoli non ci saranno sicuramente Dybala e Aouar, oltre al solito Smalling. A meno di miracoli, l'inglese dovrebbe saltare tutto il ciclo terribile mentre l'obiettivo è riavere a disposizione la «Joya» per la trasferta di Torino. Aouar, ora infortunato, è stato pre convocato per partecipare alla Coppa d'Africa e insieme a lui anche Ndicka: entrambi non dovrebbero essere a disposizione già dal 3 gennaio. Ieri non si sono allenati Mancini e Cristante, ma sabato dovrebbero esserci. (...)

(corsera)