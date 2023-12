Tra Theate e Solet ecco l'opzione Bonucci

Leonardo Bonucci diventa un’opzione da tenere in considerazione per la difesa della Roma. Il club giallorosso sta valutando anche l’ex Juve, ora all’Union Berlino, per rafforzare il reparto arretrato. (…) Oltre a rappresentare la soluzione low cost richiesta a Trigoria, Bonucci si libererebbe facilmente ed è il giocatore esperto che non ha bisogno della classifica fase di ambientamento. (...) Le difficoltà extracampo, unite alla negativa stagione dell’Union Berlino (fuori dalla Champions e in piena lotta per la salvezza) hanno quindi rafforzato il desiderio del difensore di lasciare subito la Germania. In estate si era parlato di Bonucci fortemente in orbita Lazio. Ora l’arrivo nella Capitale per lui torna di moda, ma sulla sponda giallorossa. Bisogna considerare anche che chiudere la carriera con Mourinho in panchina potrebbe rappresentare un’avventura formativa in ottica futura. (…)

(corsport)