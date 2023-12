Torna Mancini, possibile chance per Zalewski

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Si affida alla freschezza dei suoi giocatori José Mourinho, che oggi pomeriggio contro il Sassuolo vuole continuare a tenere alta l'asticella per rimanere in coda al treno Champions League e mettere pressione al Napoli, impegnato in casa con l'Inter. Ci sarà quindi qualche cambio, sfruttando sopratutto i calciatori che non sono scesi in campo contro il Servette, a partire proprio dalla porta, con Rui Patricio che prenderà il posto di Svilar. In difesa, come annunciato dallo stesso tecnico in conferenza stampa, tornerà Mancini, diffidato, che andrà a ricostituire il terzetto insieme a Llorente e N'Dicka. Si riapproprierà della fascia destra Karsdorp, mentre a sinistra è ballottaggio tra Spinazzola e Zalewski, con il polacco favorito per una maglia da titolare, visti i 90 minuti in panchina a Ginevra. Sicuri del posto a centrocampo Cristante e Paredes, mentre Pellegrini dovrebbe spuntarla su Bove. La coppia d'attacco sarà formata nuovamente da Dybala e Lukaku, con Azmoun e Belotti pronti a subentrare.