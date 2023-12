Torna Lukaku, Mancini stringe i denti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Torna oggi ad allenarsi la Roma dopo il giorno di riposo concesso da José Mourinho. La rosa si ritroverà questa mattina a Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro il Napoli del 23 dicembre. Dopo la sconfitta con il Bologna al Dall'Ara i giallorossi avranno un'intera settimana a disposizione per studiare la squadra di Mazzarri e cercare così di rimanere agganciati alla corsa Champions, che vede proprio i felsinei al quarto posto a tre punti. Il tecnico portoghese potrà contare sul ritorno di Lukaku e Zalewski, entrambi hanno infatti scontato la giornata di squalifica dopo il rosso rimediato con la Fiorentina e si candidano quindi per una maglia da titolare all'Olimpico.

Andranno invece valutate le condizioni di Gianluca Mancini. Il difensore centrale, su cui pesa ancora la scure della diffida, deve fare i conti con un infortunio che si porta indietro da molto tempo, come svelato dallo stesso Mourinho dopo il triplice fischio. "Mancini è in grande difficoltà - ha affermato lo Special One ai microfoni di DAZN - sta giocando con una pubalgia forte e ha giocato perché la squadra ha bisogno di lui" e, vista l'emergenza in difesa, orfana da più di tre mesi di Smalling, è difficile aspettarsi una soluzione differente. Non saranno invece sicuramente della partita Dybala e Aouar, entrambi alle prese con i rispettivi infortuni, mentre spera in una convocazione Kumbulla, di ritorno dall'operazione al crociato, che ormai da tempo continua ad allenarsi con il resto dei compagni.