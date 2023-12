Toni: "La Juventus ha fatto bene a tenere Vlahovic, ma Lukaku è una certezza". Borriello: "Romelu fa la differenza in Serie A"

GASPORT - Luca Toni e Marco Borriello, entrambi ex Roma e Juventus, hanno rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e hanno espresso la loro opinione sul big match tra i bianconeri e i giallorossi, che andrà in scena oggi alle ore 20:45 all'Allianz Stadium. Ecco le loro dichiarazioni: "La Juventus ha fatto bene a tenersi Vlahovic in attacco - le parole di Toni -. In questo momento però ha più alti e bassi rispetto a Lukaku, il belga è più esperto, rappresenta una certezza e sta facendo molto bene alla Roma".

"Alla fine ci hanno guadagnato tutti: la Juve che ha puntato su un centravanti giovane e forte come Vlahovic e la Roma che ha ingaggiato Lukaku, il quale è una garanzia - il commento di Borriello -. Il belga possiede uno strapotere fisico impressionante e in Serie A fa la differenza. Romelu è una certezza e lo sta dimostrando anche alla Roma, dove sta rispettando le attese".