Tim, accordo con Dazn fino al 2029

Tim e Dazn rinnovano l'accordo sulla Serie A. Stando a quanto riferito da più fonti, lo scorso 23 dicembre la compagnia telefonica e la piattaforma streaming hanno siglato un'intesa per mantenere il calcio su TimVision per altri 5 anni. Il contratto copre le stagioni comprese fra il campionato 2024/25 e quello 2028/29, i cui diritti televisivi sono stati assegnati di recente a Dazn (e, in misura minore, a Sky). [...]

Come detto, la conferma dell'asse Tim-Dazn fa seguito all'asta per i diritti tv della Serie A, conclusasi con l'assegnazione per cinque anni a Dazn di 10 partite a turno, sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky. Una conferma dell'assetto attuale che la piattaforma guidata da Stefano Azzi ha ottenuto mettendo sul piatto una media di 700 milioni a stagione per un investimento totale di 3,5 miliardi. A questa cifra fissa si aggiunge un meccanismo di condivisione dei ricavi con i club che scatterà al di sopra di una determinata soglia.

(corsera)