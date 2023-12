Thiago Motta: "José è il top, ma lo batto"

Come dice Thiago Motta, "i tifosi hanno il diritto di sognare". E allora niente poteva essere più straordinario di questo Bologna-Roma: oltre 25mila spettatori, l'allievo Thiago contro mastro Mou, l'outsider del campionato contro la big, la città artistica contro quella eterna. [...] Poi c'è la partita. Anzi, uno scontro diretto. E addirittura per la Champions League. Inimmaginabile fino a qualche mese fa. Motta è riuscito a fare anche questo. Ma guai a stuzzicarlo sul ciclo che si può aprire (e dunque un contratto da rinnovare): "Quando ci saranno novità le saprete. Per ora solo testa alla Roma". [...]

Nessuno vuole perdere la bussola, il rischio è veder evaporare i sogni. "Affrontiamo una squadra che ha fatto due finali europee. Non abbassiamo la guardia, stiamo attenti, siamo svegli. E se capita l'occasione dobbiamo sfruttarla". [...] Motta se la vedrà con Mourinho, quello che molte cose ha insegnato all'allenatore più conteso del momento. "Mou continua a essere un grande allenatore. Ha doti speciali, arrivare dove è arrivato lui non è facile, è nato con qualcosa dentro che porta avanti. Ha lavorato tantissimo. Io ho grande rispetto e ammirazione per lui, gli voglio bene, gli auguro sempre grande fortuna. Ma non contro di noi".

