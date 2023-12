Tentazione Dybala-Lukaku dal via. Su Spinazzola c'è anche il Galatasaray

Dybala torna tra i convocati dopo 20 giorni d'assenza e partirà quasi certamente titolare contro la Juventus. Mourinho ha preferito non sbilanciarsi, ma ormai la Joya non sente più dolore al flessore e potrebbe avere nelle gambe 60/70 minuti. Gli verrà chiesto di dare creatività alla squadra, di inventare per Lukaku, di verticalizzare e inserirsi sfruttando le sponde del belga: ha le carte per farlo, ma il timore di un nuovo stop è sempre dietro l'angolo. Ecco perché Mourinho vuole essere certo che facendolo partire titolare, non rischierà ricadute.

Resta il tema legato al nuovo difensore. I nomi provengono principalmente dalla Premier League, ma ad ostacolare gli affari c'è il settlment agreement firmato con la UEFA: prestito con diritto di riscatto e stipendio che non superi il milione e mezzo in sei mesi. Tra i preferiti c'è Kehrer del West Ham, il quale costerebbe 1.3 alla Roma, ma è seguito da Monaco, Milan e Atalanta. In alternativa c'è Chalobah del Chelsea.

Capitolo uscite: Spinazzola interessa al Galatasaray e potrebbe partire già a gennaio, sullo sfondo anche l'Arabia Saudita. Sanches, invece, sarà in panchina contro la Juventus e da Trigoria negano un ritorno al PSG.

(Il Messaggero)