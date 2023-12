Tegola sulla Roma: Natale senza Joya

Se vogliamo essere precisi, dall'infortunio subito con la Viola alla partita dell'Allianz con la Juve saranno trascorsi 20 giorni, quindi due settimane e sei giorni. E visto che la Roma ha riferito che «gli esami a cui è stato sottoposto Dybala hanno confermato una lesione al flessore della coscia sinistra» e che «sarà fuori tre settimane circa», forse un briciolo di ottimismo natalizio bisognerà conservarlo. Il 30 dicembre, contro la sua Juve, è l'ultima occasione per la Joya, altrimenti arrivederci al 2024, o per la Coppa Italia il 3 (ottavi con la Cremonese) o per l'ultima del girone di andata, il 7 con l'Atalanta, entrambe all'Olimpico. La Roma di solito, quando comunica questioni relative ai suoi infortunati, difficilmente scrive i tempi di recupero, stavolta sì. Quel «circa tre settimane» è il filo di speranza a cui si aggrappa Mou, che una volta raggiunto il quarto posto, vorrebbe restarci. […] Spariscono i titolari e le riserve non se la passano benissimo: Azmoun, come Dybala, si è sottoposto ad accertamenti, il polpaccio non è lesionato, mentre per Spinazzola solo un sovraccarico alla coscia destra. […]

(Il Messaggero)