La Juventus è l'unica squadra a cui non ha mai segnato fra quelle affrontate almeno 4 volte. Un tabù che Dybala proverà a sfatare stasera, dopo aver battuto i bianconeri per la prima volta il 5 marzo all'Olimpico. Le prime 4 partite le aveva perse tutte e il suo Palermo non era mai riuscito a segnare, mentre con la Roma strappò un pareggio il 27 agosto 2022 e un 6 in pagella grazie allo splendido assist in acrobazia per Abraham. Stasera il primo gol?

(corsera)