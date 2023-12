Supercoppa, scarso appeal: l'Arabia cambia date e città

La Supercoppa Italiana sarà disputata in Arabia Saudita in 4 dei prossimi 6 anni. L'edizione del 2023 andrà in scena a gennaio e vedrà protagoniste Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina in un'inedita final four. Le quattro partecipanti percepiranno in totale 23 milioni, di cui 7 andranno alla vincitrice. Nonostante l'accordo, sono stati proprio gli arabi a nicchiare sulla possibilità di ospitare l'imminente edizione del torneo, poco convinti di investire tanti quattrini per applaudire squadre non solo di peso ma anche due outsider meno note al pubblico internazionale. Dopo aver spostato la sede delle partite da Gedda a Riad, l'Arabia Saudita ha provato a far slittare anche le date della Supercoppa ma Napoli e Inter si sono opposte visto che a metà febbraio riprenderà la Champions League.

(corsera)