Stadio pieno e merchandising: i tifosi protagonisti del bilancio

LEGGO (F. BALZANI) - Undicesimo in campo lo era già, come dimostrano i risultati in casa (7 vittorie e 1 pari su 9 partite quest’anno). Ma oggi il tifo romanista, trascinato da Mourinho, è protagonista anche sul bilancio. I continui sold out e un merchandising da record hanno portato 72 milioni nelle casse romaniste. In particolare la biglietteria e gli abbonamenti per la Serie A hanno fatto registrare 32,6 milioni che si sommano ai 13 per le gare di UEFA e ai 3,6 per Coppa Italia, gare e tornei fuori casa. Boom anche la vendita delle maglie, con quella di Dybala che appare tra le più vendute in Europa. E i numeri sono destinati ad aumentare sempre più. Anche domenica con la Fiorentina l’Olimpico sarà stracolmo e pronto a sostenere Mourinho con striscioni e cori. Una gara che può valere tanto considerato che si gioca anche Napoli-Juve e che vedrà i giallorossi al quasi completo (a parte i lungodegenti Smalling e Abraham): compreso Pellegrini che cerca il riscatto dopo le ultime prestazioni deludenti. Il capitano non segna in campionato dal 1° ottobre contro il Frosinone ma ultimamente pecca anche nella specialità della casa: gli assist che gridano il numero zero. L’anno scorso a questo punto era già a quota 4. Mourinho sta pensando di rilanciarlo dal primo minuto con Dybala e Lukaku. Ma in corsa ora c’è pure Azmoun che ha scavalcato Belotti.