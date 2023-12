Spinazzola, sprint per la cessione

Da un Leonardo all'altro. Dopo la rinuncia a Bonucci, la Roma sta sondando il mercato per capire se esistano davvero i margini per una cessione anticipata di Spinazzola. Nei giorni scorsi il procuratore, Davide Lippi, ha intensificato i contatti con due club sauditi e con un paio di società turche, tra le quali il Galatasaray. Tiago Pinto non ha ancora ricevuto proposte ma è ben felice di valutarle, per risparmiare circa 6 milioni lordi del residuo di costo annuo fino a giugno, quando poi scadrà il contratto. [...] È evidente che l'eventuale partenza di Spinazzola possa arricchire i programmi di rafforzamento della squadra.

Un difensore a costo zero o in prestito sarebbe arrivato comunque. Con la cessione di un esterno sinistro però i giocatori papabili diventerebbero due. [...] Il nome preferito dalla Roma, tra questi profili, è il belga Arthur Theate, compagno di nazionale di Lukaku. Avendo un passato nel Bologna, già conosce il campionato italiano e logicamente tornerebbe volentieri in Serie A. [...] Parlando di centrali puri, andrebbe benissimo il polacco Kiwior che l'Arsenal potrebbe prestare: ha un passato molto positivo nello Spezia. Ma anche le occasioni di qualità non possono essere ignorate: uno come il tedesco Kehrer, che non ha spazio nel West Ham, sarebbe un buon puntello per la difesa. [...]

(corsport)