Spinazzola, oggi test decisivo

Tutte scelte obbligate o quasi per il tecnico giallorosso José Mourinho. Allo scontro diretto per la Champlons League arriva con sette assenti, l'ultimo della lista è Aouar, i cui accertamenti hanno evidenziato una lesione di primo grado. Recuperati, invece, Azmoun, Mancini e Spinazzola e proprio intorno a quest'ultimo ruota un po' tutta la formazione giallorossa. L'unico vero allenamento lo ha sostenuto ieri durante la rifinitura, perché venerdì, alla ripresa, nonostante fosse in gruppo si è allenato solo con chi non era sceso in campo contro lo Sheriff, per questo il colloquio di stamattina con l'allenatore sarà quello chiarificatore nonostante il tecnico sembri già orientato a inserirlo dal prima minuto. (...)

(tuttosport)