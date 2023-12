Spinazzola in bilico: il futuro ora è un rebus

(...) Leonardo Spinazzola è un titolare di Mourinho (anche se ieri è partito in panchina subentrando), che a inizio stagione a mercato aperto gli ha promesso considerazione assoluta, ma ancora non sa dove sarà tra un anno. O forse persino a gennaio. Infatti domenica a Reggio Emilia giocherà. Ieri però il procuratore, Davide Lippi, ha fotografato la situazione di Spinazzola senza poterne prevedere gli sviluppi. “Leonardo è un giocatore forte, di livello internazionale e sta vivendo una buona stagione, anche se tutta la Roma sta un po’ faticando come squadra e ha sofferto in alcune partite. Il contratto scade a giugno, vedremo cosa succederà, ci sono tante opportunità che valuteremo”. La Roma non gli ha mai proposto il rinnovo. Ma questo non è così insolito per i Friedkin. (...) Ma attenzione perché tra un mese si riapre il mercato e niente si può escludere. Spinazzola è un costo importante per il club a bilancio (quasi 12 milioni) che verrebbe dunque abbattuto per metà in caso di cessione invernale. Senza contare l’eventuale indennizzo per il cartellino che i sauditi dell’Al-Shabab sarebbero disposti a corrispondere, utile ad aumentare il flusso di cassa. (...)

(corsport)