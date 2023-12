Spinazzola e Sanches a rischio taglio

Leonardo Spinazzola e Renato Sanches non possono essere contenti di come hanno vissuto questa metà di stagione alla Roma. Poche soddisfazioni e tanti problemi - chi in campo, chi in infermeria - e la delusione dei tifosi. [...] Renato Sanches contro il Napoli è rimasto fuori dai convocati - ufficialmente per influenza - ma difficilmente sarebbe entrato in campo, Spinazzola invece ha visto l'intera gara dalla panchina. [...] Nell'ambiente di mercato circolano voci sempre più insistenti sul possibile addio di Renato Sanches, in prestito dal Paris Saint Germain, e sulla cessione di Spinazzola per liberarsi di un ingaggio pesante e investire su un giovane di corsa e prospettiva. [...]

La Roma può valutare insieme al club francese di terminare il prestito del centrocampista portoghese, facendo leva anche sui buoni rapporti tra i due presidenti e le società, per toglierlo dalla lista Uefa (ha giocato appena 111 minuti) e liberare un posto per un altro giocatore, che può arrivare in inverno o per uno tra Azmoun e Kristensen. [...] Diverso il discorso di Spinazzola. L'esterno non ha grandi problemi fisici ma le sue prestazioni sono deludenti e hanno spinto Mou a toglierlo all'intervallo col Bologna e lasciarlo fuori col Napoli. Spinazzola non dà più le garanzie di una volta, il suo contratto è in scadenza a giugno e non verrà rinnovato. Club sauditi sono sulle sue tracce. [...]

(corsport)