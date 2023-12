Spina per forza: a Bologna deve ripartire la rincorsa

È un infortunio stranissimo, a freddo. Non nel riscaldamento di Roma-Fiorentina ma prima: domenica Leonardo Spinazzola si è svegliato con un dolore alla coscia destra e lo ha riferito allo staff medico una volta arrivato a Trigoria. Poi ha provato a scaldarsi con le riserve, perché comunque non avrebbe giocato titolare: Mourinho gli ha preferito Zalewski. Anche ieri infatti non si è allenato. E non sarà convocato per la partita di domani sera contro lo Sheriff. La speranza della Roma è che recuperi per Bologna, quando Zalewski non sarà disponibile per squalifica ed El Shaarawy quasi sicuramente giocherà da attaccante di fianco a Belotti, pronto a sfruttare la sua occasione al posto di Lukaku. [...]

(corriere dello sport)