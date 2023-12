Spalletti: "Riabbracciare Totti è stata una liberazione"

Nell'intervista concessa a Walter Veltroni, Luciano Spalletti torna anche sul suo rapporto con Totti e sull'abbraccio avvenuto di recente che ha sancito definitivamente la pace tra i due: "I fischi dell'Olimpico nel giorno dell'addio di Totti mi dispiacquero molto. Io ho sempre cercato di fare il bene della Roma, con la quale abbiamo fatto un bel gioco e ottenuto ottimi risultati. E ho cercato anche di fare il bene di Totti, che è stato uno dei più grandi giocatori del nostro calcio. Per me, riabbracciarlo è stato come una liberazione".

(Corriere della Sera)