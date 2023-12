Sollievo Mourinho, Dybala verso il rientro

[...] Dopo soli due giorni di vacanza la Roma ieri pomeriggio è tornata in campo a Trigoria per preparare la sfida di sabato sera a Torino contro la Juventus. [...] Con il regalo di Natale che tutti aspettavano: il ritorno in campo di Paulo Dybala. Che adesso punta dritto ad una convocazione contro i bianconeri. La prima tappa del tour de force natalizio è stata superata a pieni voti. Ora la sfida più difficile, quella alla Juventus di Massimiliano Allegri. Seconda in classifica e unica rivale dell'Inter per lo Scudetto. [...]

L'argentino ieri è tornato a lavorare parzialmente in campo. Un primo passo verso il recupero che fa ben sperare l'allenatore portoghese. Oggi il ritorno in gruppo, per fargli sostenere almeno tre allenamenti con carichi crescenti. [...] Chi ieri non si è allenato ma sicuramente ci sarà è Mancini, che continua il lavoro di prevenzione e cura della pubalgia. Con l'integrazione costante di fisioterapia e massaggi. [...]

(la Repubblica)