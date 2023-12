Sheriff più i Bologna: Belotti vuole la doppietta, assente Ndicka

Per centrare il passaggio del girone come prima in classifica, la Roma non può far altro che vincere e sperare. Sperare nella vittoria del Servette contro lo Slavia Praga in casa dei cechi o in un pari, ma in quest'ultimo caso i giallorossi devono avere una differenza reti di cinque gol. Risultati quasi impossibili, per questo José Mourinho si è arreso a passare secondo del girone e a giocare i play-off: «Sarà sfortunata la squadra che scenderà dalla Champions e dovrà affrontarci», la minaccia dello Special One. Dunque, tanto vale cercare di far riposare chi negli ultimi mesi è stato impiegato senza sosta come Cri-stante. La volontà c'è, ma la squalifica di Ndicka rende più complicato formare una linea difensiva adeguata. L'alternativa ad arretrare Bryan sarebbe Karsdorp, che lascerebbe il posto sulla destra a Celik. Un reparto praticamente inedito quello con Mancini, Llorente e l'olandese che, però, non dovrebbe accusare il pressing dei moldavi ultimi nel girone a un punto. […] In attacco è certo di partire titolare Lukaku che non ci sarà al Dall'Ara, il suo partner sarà uno tra Belotti ed El Shaarawy. Il Gallo sparito in campionato, in Europa ha giocato titolare due volte su cinque. Vorrebbe riscattarsi e dimostrare di non essere l'ultima scelta. Punta a giocarle entrambe per dare un segnale a chi vorrebbe prelevarlo dalla Roma a gennaio. […]

(Il Messaggero)