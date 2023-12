Se la Roma va ai playoff occhio a Benfica e Feyenoord

Per vincere il girone alla Roma non basterà battere lo Sheriff a meno di un ko dello Slavia in casa col Servette; oppure servirebbero 5 gol di scarto sui moldavi (con 4 si dovrebbero controllare le reti totali nel girone) se i ceki pareggiassero Il 2° posto manderebbe la squadra di Mourinho ai playoff (15 e 22 febbraio, ritorno all'Olimpico) contro una squadra scesa dalla Champions. L'unico avversario inedito sarebbe il Lens; il Feyenoord porterebbe dolci ricordi dopo la finale di Conference vinta nel 2022; Braga, Benfica, Galatasaray, Shakhtar e Young Boys le altre possibilità in uscita, eventualmente, dal sorteggio di lunedì Prossimo a Nyon.

(corsera)