SASSUOLO-ROMA, le probabili formazioni: Torna Mancini. In attacco ancora Dybala-Lukaku

Alle 18.00 al Mapei Stadium andrà in scena Sassuolo-Roma valida per il quattordicesimo turno di Serie A. Gli uomini di Mourinho, reduci dal pareggio con il Servette in Europa League, cercano i tre punti per rimanere nella zona che potrebbe regalare la qualificazione in Champions a fine campionato. Rui Patricio tornerà tra i pali, ci sarà anche Mancini che andrà a completare la difesa con Llorente e Ndicka. Torna anche Karsdorp sulla fascia sinistra, mentre a destra il ballottaggio è tra Spinazzola e Zalewski. Per il centrocampo gettonato il terzetto Cristante, Pellegrini, Paredes, mentre in attacco vedremo ancora Dybala e Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. TUTTOSPORT- Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Lukaku.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.