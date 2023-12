Salta l'affare Bonucci, Friedkin ha detto no. Roma su Chalobah

Alla fine hanno deciso i Friedkin, e chissà quale peso ha avuto l'umore della piazza, assai gelida davanti alla prospettiva di ingaggiare un calciatore di 36 anni e mezzo, per sei mesi, con un ingaggio ancora elevato (due milioni lordi), oltre che bandiera ed ex capitano della Juventus. Leonardo Bonucci era praticamente della Roma, dopo l'accordo trovato fra Tiago Pinto e il manager Alessandro Lucci, e Mourinho era convinto di avere ottenuto il rinforzo di esperienza che chiedeva per la difesa. La proprietà americana però ha stoppato l'operazione con l'Union Berlino, dove in realtà Bonucci ha giocato fra Bundesliga e Champions solo dieci partite, nove da titolare, con un gol all'attivo. Le alternative, adesso. Il primo obiettivo della Roma diventa Trevoh Chalobah del Chelsea. […] Più difficile arrivare a Radu Dragusin. La Roma lo vorrebbe in prestito con riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League. Altro nome sulla lista è quello del nazionale tedesco Thilo Kehrer, 27 anni, ora al West Ham, accostato anche al Milan e e al Napoli per la finestra di gennaio. […] Infine, Oumar Solet del Salisburgo, 23 anni, anche lui impiegato a singhiozzo per via di un doppio problema fisico (infortunio al ginocchio, poi alla coscia). Valutato 17 milioni, andrà in scadenza nel 2025.

(La Repubblica)