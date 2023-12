Sacchi: "La Juventus ha meritato la vittoria, la Roma ha attaccato poco e male"

GASPORT - L'ex allenatore e opinionista Arrigo Sacchi ha rilasciato un'intervista sull'edizione odierna del quotidiano, parlando tra le altre cose anche del successo di ieri sera della Juventus ai danni della Roma di José Mourinho. Queste le sue parole: "Direi, prima di tutto, vittoria meritata. In una partita che ha visto dominare il calcio speculativo e poco brillante, i bianconeri hanno fatto qualcosa in più della Roma".

Le è piaciuto Vlahovic?

"Ha lottato, si è mosso molto, ha partecipato alla manovra. Bravo".

La solidità della difesa di Allegri è una garanzia anche in prospettiva?

"Lì dietro non concedono un centimetro agli avversari. Sempre concentrati e sempre attenti. Va detto che la Roma li ha agevolati perché ha attaccato poco e male. Lukaku ha toccato pochi palloni e Dybala non era brillante".